"Поединок между Зарей и Шахтером не состоится в календарных рамках 10 тура (6-8 октября). Матч перенесен по просьбе главного тренера сборной Сергея Реброва, который обсудил этот вопрос лично с представителями обоих клубов.

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Так же была перенесена встреча 6 тура Зари и Динамо. По нашим данным, оба этих поединка состоятся уже весной из-за очень плотного осенне-декабрьского графика луганцев", – сообщает ТаТоТаке.

Напомним, что национальная команда Украины начнет свой сбор 7 октября в Праге. 14 октября "сине-желтые" будут принимать Северную Македонию, а 17 октября в гостях сыграют с Мальтой.

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