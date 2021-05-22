Наставник Ференцвароша Сергей Ребров может вернуться в свою бывшую команду.

Украинский специалист Сергей Ребров получил очередной вариант продолжения тренерской карьеры. Главный тренер "Фради" попал в сферу интересов Фенербахче, сообщает издание Fanatik.

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Наш соотечественник присоединился к когорте претендентов на пост вместе с Иоахимом Лёвом, Златко Даличем и Люсьеном Фавром. По сообщению СМИ, турецкий клуб планирует сообщить о смене главного тренера 30 мая.

Напомним, Ребров выступал в Фенербахче с 2002 по 2004 годы. За это переиод украинец провел за "желтых канареек" 38 матчей, в которых забил 4 гола.

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