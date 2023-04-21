Наставник оказался между двух огней: Реброва длительное время сватают в сборную Украины, но его Аль-Айн не желает расставаться со специалистом. Впрочем, есть еще один вариант, сообщает Telegram-канал Футбольные тузы.

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Отмечается, что Сергей Станиславович является одним из кандидатов на должность главного тренера сборной Саудовской Аравии, которая осталась без наставника после ухода француза Эрве Ренара. Условия, которые предлагают украинцу, не разглашают, но ожидаемо, что в Саудовской Аравии готовы предложить большую зарплату, чем в сборной Украины.

Напомним, что именно Саудовская Аравия стала автором самой большой сенсации на ЧМ-2022, обыграв будущих чемпионов мира – Аргентину (1:2). Добавим, что контракт Реброва с Аль-Айном истекает в июне этого года, но клуб намерен продолжить сотрудничество.

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