Накануне в Будапеште состоялась традиционная церемония награждения лучших по итогам уже прошедшего чемпионата Венгрии. Ференцварош d третий раз подряд стал чемпионом, поэтому Сергей Ребров закономерно был признан лучшим тренером года.

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"Из последних трех сезонов самым сложным был именно этот. Трудно мотивировать команду, когда трибуны без болельщиков. Но, с другой стороны, за все время нашей работы мы достигли того, что игроки настолько знают мои требования, даже с закрытыми глазами готовы выполнять на футбольном поле то, что необходимо.

Мало кто верил, что Ференцварош пробьется в групповой раунд Лиги чемпионов, пройдя целых четыре раунда квалификации, но, выходя на поле, мы не на соперника смотрели, а думали о том, чтобы показать свою игру. За этот сезон команда выросла, подняла свой уровень, и в следующем сезоне будет более опытной, закаленной и готовой к новым достижениям. Я как тренер также получил новый опыт. Спасибо!" – сказал Ребров во время награждения.

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