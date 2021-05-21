Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров может продолжить тренерскую карьеру в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает UAEkick.

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По информации источника, клуб Аль-Айн очень близок к тому, чтобы подписать контракт с украинским тренером. Подробности переговоров не сообщаются.

К слову, Аль-Айн 13 раз выигрывал чемпионат ОАЭ, 7 раз становился обладателем Кубка и 5 раз – Суперкубка ОАЭ. В 2003 году выигрывал азиатскую Лигу чемпионов, а в 2018-м – вышел в финал Клубного чемпионата мира, где уступил Реалу (1:4).

Напомним, у Реброва уже есть опыт работы в экзотических чемпионатах – с 2018 по 2019 годы он тренировал Аль-Ахли из Саудовской Аравии.

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