После увольнения Руя Витории Панатинаикос назначил временно исполняющим обязанности Христоса Контиса, однако он является переходным звеном к новому наставнику, сообщает in.gr.

Ребров резко ответил на слухи о Панатинаикосе – вспомнил контракт со сборной Украины

В отчете упоминается имя Сергея Реброва – главный тренер сборной Украины имеет хорошую репутацию среди всех греческих грандов благодаря своим успехам в Динамо и Ференцвароше: "Точно не будет уволен до середины октября, а также не хочет покидать "сине-желтых", чтобы не обидеть УАФ и чувства украинских болельщиков, ведь рискует, что его будут называть предателем". Несмотря на это, отмечается, что он уже договорился об условиях сотрудничества с Панатинаикосом. Другие греческие СМИ подтверждают, что вопросы с национальной командой и Ассоциацией футбола остаются главным препятствием для заключения контракта.

Другим кандидатом является Марк ван Боммель, который сейчас без работы. Голландец успешно поработал во главе Антверпена, но провалился во главе ПСВ и Вольфсбурга. Еще один "проблемный" кандидат – наставник Палмейраса Абель Феррейра, который выиграл два Кубка Либертадорес, чемпионаты и кубки Бразилии, чемпионаты штата Паулиста и Рекопа Судамерикана. Проблемой является участие его Палмейраса в розыгрыше Кубка Либертадорес и победа 2:1 над Ривер Плейтом.

Отметим, что Панатинаикос пробивался в полуфинал и четвертьфинал Лиги чемпионов в 1996 и 2002 годах, но последний раз попадал в главный еврокубок еще в сезоне 2010/11.

Судаков сделал для Моуринью все – Жозе аж зафутболил бутылку, Трубина спасла "подруга", Бенфика с разгромом