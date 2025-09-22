Ребров получил двух звездных конкурентов на должность тренера кризисного гранда – не хочет быть предателем
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров является далеко не единственным вариантом Панатинаикоса, который ищет нового наставника.
После увольнения Руя Витории Панатинаикос назначил временно исполняющим обязанности Христоса Контиса, однако он является переходным звеном к новому наставнику, сообщает in.gr.
Ребров резко ответил на слухи о Панатинаикосе – вспомнил контракт со сборной Украины
В отчете упоминается имя Сергея Реброва – главный тренер сборной Украины имеет хорошую репутацию среди всех греческих грандов благодаря своим успехам в Динамо и Ференцвароше: "Точно не будет уволен до середины октября, а также не хочет покидать "сине-желтых", чтобы не обидеть УАФ и чувства украинских болельщиков, ведь рискует, что его будут называть предателем". Несмотря на это, отмечается, что он уже договорился об условиях сотрудничества с Панатинаикосом. Другие греческие СМИ подтверждают, что вопросы с национальной командой и Ассоциацией футбола остаются главным препятствием для заключения контракта.
Другим кандидатом является Марк ван Боммель, который сейчас без работы. Голландец успешно поработал во главе Антверпена, но провалился во главе ПСВ и Вольфсбурга. Еще один "проблемный" кандидат – наставник Палмейраса Абель Феррейра, который выиграл два Кубка Либертадорес, чемпионаты и кубки Бразилии, чемпионаты штата Паулиста и Рекопа Судамерикана. Проблемой является участие его Палмейраса в розыгрыше Кубка Либертадорес и победа 2:1 над Ривер Плейтом.
Отметим, что Панатинаикос пробивался в полуфинал и четвертьфинал Лиги чемпионов в 1996 и 2002 годах, но последний раз попадал в главный еврокубок еще в сезоне 2010/11.
Судаков сделал для Моуринью все – Жозе аж зафутболил бутылку, Трубина спасла "подруга", Бенфика с разгромом