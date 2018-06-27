Ребров поедет на стажировку в Баварию

Украинский специалист Сергей Ребров рассказал о своих дальнейших планах в тренерской карьере.

"Нахожусь в отпуске с семьей. Отдыхать всегда хорошо, но долго без работы я не смогу.

Предложения по работе? Да, но не все они оказываются серьезными. Хочется поработать с командой, которая ставит перед собой максимальные задачи.

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В ближайшее время собираюсь в гости к Нико Ковачу – в Баварию. Мы с ним давно знакомы, были вместе на стажировке в Юргена Клоппа в Дортмунде. Поеду, посмотрю, как организован процесс в таком клубе, как работает этот прекрасный специалист, многого достиг с Айнтрахтом и в таком молодом возрасте принял лучшую команду Германии", – цитирует Реброва издание Команда 1.