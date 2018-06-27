toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
НИГЕРИЯ - АРГЕНТИНА ИСЛАНДИЯ - ХОРВАТИЯ ДАНИЯ - ФРАНЦИЯ АВСТРАЛИЯ - ПЕРУ Новости ЧМ 2018

Ребров поедет на стажировку в Баварию

07:30 6 Читати українською
Ребров поедет на стажировку в Баварию
Сергей Ребров / Фото из соцсетей

Украинский специалист Сергей Ребров рассказал о своих дальнейших планах в тренерской карьере.

"Нахожусь в отпуске с семьей. Отдыхать всегда хорошо, но долго без работы я не смогу.

Предложения по работе? Да, но не все они оказываются серьезными. Хочется поработать с командой, которая ставит перед собой максимальные задачи.

Бавария и Ковач затеяли революцию состава: 4 звезды выставлены на трансфер, определены потенциальные новички

В ближайшее время собираюсь в гости к Нико Ковачу – в Баварию. Мы с ним давно знакомы, были вместе на стажировке в Юргена Клоппа в Дортмунде. Поеду, посмотрю, как организован процесс в таком клубе, как работает этот прекрасный специалист, многого достиг с Айнтрахтом и в таком молодом возрасте принял лучшую команду Германии", – цитирует Реброва издание Команда 1.

Теги
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
19
мин
Мексика
17:00
Швеция
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук