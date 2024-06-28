"Как команда, мы ставили для себя цели и верили в то, что мы способны как минимум выходить из группы в плей-офф и бороться за как можно более дальний проход на этом Евро.

Сабо разнес "сильнейшую" сборную Украины за вылет с Евро-2024, принизив достижения Довбика в Ла Лиге

Знаю что именно этого ожидала от нас и вся страна. Я очень сожалею, что мы не смогли достичь этого и подарить вам больше положительных эмоций, несмотря на вашу поддержку и веру в нас.

Хотя мы провели два качественных поединка, где ребята показали свои лучшие стороны и получили 4 очка, именно благодаря первой, крайне неудачной игре мы вынуждены преждевременно завершить наше выступление на Евро.

Обидно покидать турнир на этой стадии, знаю, что мы были способны на большее. Остается только ждать и готовиться к осенней Лиге наций и будущему отбору на чемпионат мира", – написал Ребров на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, сборная Украины разгромно проиграла Румынии (0:3), одолела Словакию (2:1) и разошлась миром с Бельгией (0:0). В итоге все четыре команды набрали одинаковое количество очков (по четыре), однако у "сине-желтых" оказалась худшая разница забитых и пропущенных голов и она заняла последнее место в квартете.

"Грузини показали одним піжонам": Судаков, Циганков, Довбик нікуди не переходять, пісенна нація, "найкраще покоління"