"Всегда читал испанский журнал о футбольной тактике, подписан на него. Раньше у них было на английском, но сейчас только на испанском. Но уже понимаю. Там и много видео. Также читаю в интернете новости на английском.

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Люблю почитать статьи FourFourTwo. По-моему, испанский журнал о тактике более информативен для тренера, потому что там очень много видео, конкретных рассказов о команде, тактику игры против определенных команд. FourFourTwo – больше журнал, рассказывают о командах, личностях.

Конечно, смотрю украинские новости, мне интересно. Но больше интересуюсь на испанском. К сожалению, не владею итальянским, но с удовольствием почитал бы.

Помню, когда Рауль жил на базе, в него было включено испанское радио, там всегда была программа о футболе. Он целый день сидит и слушает. К сожалению, у нас в стране нет такого внимания к футболу.

Наверное, кто-то с удовольствием запустил бы радиопрограмму, но будь слушатели, аудитория. Но если аудитория очень мала, конечно, нет смысла выпускать эти радиопрограммы. В этом отношении Европа идет далеко впереди. Очень сложно быть в тонусе, в футболе в нашей стране как раз на нашем языке", – сказал Ребров в программе Бомбардир.

Напомним, летом УАФ пыталась пригласить Реброва в сборную Украины, но шейхи не отпустили специалиста.

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