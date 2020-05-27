Ребров поделился ожиданиями перед принципиальным дерби – тренера беспокоит серьезная проблема

Наставник Ференцвароша Сергей Ребров готовится к матчу против соседей из Уйпешта.

"Дерби – особенный матч для наших болельщиков, я знаю, что матчи против Уйпешта ждут весь год.

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Мне жаль, что наши поклонники не могут сопровождать нас в этот раз, так как эти встречи также запоминаются из-за них. Их поддержка очень много значит для команды. Несмотря на это, мы хотим выиграть, будет очень важно набрать как можно больше очков!" – цитирует Реброва сайт Ференцвароша.

Добавим, что "фради" в первом матче после карантина одержали победу над Дебреценом 2:1.

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