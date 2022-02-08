"За каким чемпионатом больше слежу? Да, в общем, за всеми. Но если выделять, то это, наверное, Италия. Матчи с участием лидеров топ-лиг стараюсь не пропускать. Смотрю Венгрию и, разумеется, Украину.

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Планирую ли посетить какой-нибудь из матчей Клубного чемпионата мира? Понятно. Планирую побывать на играх Челси. Мне нравится, как эта команда действует при Томасе Тухеле. Нельзя упустить возможность увидеть этот интенсивный футбол вживую. Для профессионального тренера просмотр игры с трибуны очень важен.

Не хватает матчей на международной арене? Пока что обходимся без этого, но ничего страшного. Всему свое время. Чемпионат ОАЭ – довольно интересный турнир. Мотивации мне хватает. Сейчас стало немного легче – спала жара. В начале сезона было сложнее, и я не мог требовать от футболистов какой-нибудь интенсивной игры", – поделился Ребров в интервью Команда№1.

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