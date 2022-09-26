"Когда у тебя есть друзья, которые разделяют общее желание помочь храбрым мужчинам Украины сделать нашу страну свободной...

Ребров: Аль-Айн не отпустил меня на войну

Автомобиль № 5 доставлен в Добровольческое подразделение "Хартия" батальона территориальной обороны. Желаю моему близкому другу Сергею Реброву очень удачного сезона с Аль-Айн, чтобы мы могли продолжать нашу миссию", – написал на своей странице в социальной сети Facebook украинский теннисист Сергей Стаховский.

Напомним, Ребров еще с первых дней полномасштабной войны активно помогает защитникам Украины. Сергей Станиславович организовал сбор средств, к которому присоединились ряд украинских футболистов. Также тренер принимает участие в различных благотворительных мероприятиях.

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