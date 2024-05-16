“Для меня важно, чтобы все члены команды фокусировались на конкретной встрече. Мы заслужили это место на Евро. И поэтому перед каждой встречей должны ставить себе задачу выиграть матч.

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Дальше посмотрим. Не надо сразу же после первого матча думать о раскладах. Когда придет второе, будем думать о втором. Поэтому сейчас надо через товарищеские встречи спокойно и сконцентрировано подготовиться к старту", – резюмировал Ребров в интервью Forbes Ukraine.

Напомним, Украина на Евро-2024 попала в группу Е к Румынии, Словакии и Бельгии. Первый матч – 17 июня против румын. На прошлом Евро "сине-желтые" под руководством Андрея Шевченко дошли до четвертьфинала.

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