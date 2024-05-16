Ребров озвучил сдержанные цели сборной Украины на Евро-2024
Наставник сборной Украины Сергей Ребров советует не рисовать себе заоблачных амбиций на чемпионате Европы.
“Для меня важно, чтобы все члены команды фокусировались на конкретной встрече. Мы заслужили это место на Евро. И поэтому перед каждой встречей должны ставить себе задачу выиграть матч.
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Дальше посмотрим. Не надо сразу же после первого матча думать о раскладах. Когда придет второе, будем думать о втором. Поэтому сейчас надо через товарищеские встречи спокойно и сконцентрировано подготовиться к старту", – резюмировал Ребров в интервью Forbes Ukraine.
Напомним, Украина на Евро-2024 попала в группу Е к Румынии, Словакии и Бельгии. Первый матч – 17 июня против румын. На прошлом Евро "сине-желтые" под руководством Андрея Шевченко дошли до четвертьфинала.
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