"В Лиге чемпионов мы можем играть только против сильных команд и качественных игроков. Вы должны верить в задуманный нами футбол. Выступление в ЛЧ – это бонус для нас, на старте группового этапа никто не думал, что нам нужно выходить из группы. Мы здесь, чтобы достойно представить Венгрию и Ференцварош.

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Дело в том, что мы не должны бояться. В Ювентусе немало лидеров и без Криштиану Роналду, стоит посмотреть, какие игроки выйдут на поле, но достаточно вспомнить Морату. Нам нужно верить в себя и играть в свой футбол. Хотя в Ювентусе немало травмированных, но они имеют хороших исполнителей, которые могут их заменить. Наши футболисты тоже устали, так как 10 игроков только что вернулись из сборных и должны выступать в чемпионате и Лиге чемпионов", – цитирует коуча официальный сайт "Фради".

Напомним, что поединок Ювентус – Ференцварош состоится во вторник, 24 ноября, в Турине. Начало матча в 22:00.

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