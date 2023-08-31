"Я наблюдаю за маленькими клубами. Но если какой-то игрок демонстрирует стабильный уровень в своей команде, то им точно заинтересуется какой-то большой клуб.

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Поэтому это лишь вопрос времени: будет ли он в каком-то большом украинском клубе, или будет за рубежом. Поэтому любой игрок, который зарекомендовал себя в каком-то маленьком клубе – это лишь вопрос времени, когда он сделает следующий шаг", – сказал Ребров в программе "Бомбардир".

Напомним, сборная Украины уже 9 сентября сыграет матч квалификации на Евро-2024 против Англии, а 12-го – встретится с Италией.

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