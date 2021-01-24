"Соперник играл хорошо, контратаковал, показал интенсивный футбол. Мы плохо реагировали на потерю мячей. Конечно, мы рассчитывали на победу, и я чувствую, что у нас было несколько моментов, но, к сожалению, мы вырвали только ничью. Нам нужно готовиться к следующей встрече, это уже в прошлом.

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Нам снова не хватило голов. В первом тайме мы создали несколько серьезных возможностей, но если вы не можете их использовать, то попадете в сложную ситуацию. Получается совсем другой матч, если приходится отыгрываться с 0:1.

Конечно, мы знали, что соперник будет агрессивным. Рефери немного "потерял" матч. Он должен был давать еще две желтые за нарушение против Сомалии. Если матч проводится с таким уровнем агрессии, то судья должен немедленно давать желтые карточки за нарушения, совершенные соперником. Это касается и моей команды, ведь возникает большой риск травм", – цитирует Реброва официальный сайт Ференцвароша.

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