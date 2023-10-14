"Я очень благодарен ребятам. Македония создавала моменты. Я видел, что они действительно вышли побеждать. Я считаю, что мы сегодня заслуженно победили.

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Почему македонцам удалось прижать нас к воротам в конце первого тайма? Я считаю, что это больше психология. Когда мы забили гол, игроки немножко больше сосредоточились на игре в обороне. Мы не контролировали мяч, но это заслуга Македонии, которая пыталась сравнять счет. Очень хорошо, что сегодня выстояли.

Есть претензии к защите, но я всегда говорю, что на этом уровне играют лучшие футболисты в Европе, поэтому, как я говорил, Македония очень хорошо сыграла в конце первого тайма. Мы посмотрим все эти моменты, проанализируем и будем готовиться к следующей игре.

Были моменты и у нас, и у Македонии. Если бы забили второй, то было бы спокойнее, но я считаю, что мы заслужили эту победу. Как я всегда говорю, это победа для нашего народа и ВСУ", – сказал Ребров в комментарии MEGOGO.

Напомним, после 6-ти туров сборная Украины с 10-ю очками занимает в турнирной таблице группы С второе место. Лидирует Англия, третьей идет Италия.

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