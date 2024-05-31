"Нужно хорошо подготовиться на сборе, потому что все от нас многого ждут на Евро.

Судаков удивил шансами сборной Украины на Евро-2024

Я перед стартом работы поблагодарил и напомнил игрокам о том, что они уже сделали, а сделали они много. Сейчас надо оставить это позади и хорошо представить Украину на чемпионате Европы.

У игроков после сезона был небольшой, но очень необходимый перерыв. Последние три месяца игроки Шахтера и Динамо играли по 2-3 матча в неделю, это сложно. Они немного отдохнули и с хорошим настроением готовятся к Евро", – сказал Ребров в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, накануне национальная команда начала подготовку к Евро-2024. Перед стартом на континентальном первенстве "сине-желтые" проведут три спарринга – с Германией (3 июня), Польшей (7 июня) и Молдовой (11 июня). 12 июня национальная команда прибудет к месту постоянной дислокации на Евро-2024 – городка Висбаден.

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