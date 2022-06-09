"Возвращение в Динамо после Луческу? Я не собираюсь ждать, пока кто-нибудь откуда-то уйдет. Жизнь и работа тренера связана с переходами, но я никогда никого не подсиживал и не ждал, когда у кого-нибудь закончится контракт, и вот он я наготове. Я вообще считаю, что тренер всегда должен быть в тонусе и не простаивать, если есть возможность работать где-нибудь. Пока я не знаю, где я буду в этом году или через год, но я буду точно работать. Для этого у меня достаточно сил и энергии.

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Сейчас неправильно и некрасиво обсуждать, кто будет у Динамо после Луческу. Я считаю, что Луческу делает хорошую работу в Динамо, и желаю ему работать еще много лет, потому что я люблю этот клуб. Я уверен, что все болельщики благодарны Луческу за проделанную работу в Динамо", – поделился Ребров в интервью Fanday.

Напомним, Сергея Станиславовича связывают с работой в киевском клубе, где он уже работал главным тренером с 2014 по 2017 годы.

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