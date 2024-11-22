Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился своей оценкой результатов жеребьевки плей-офф за право попасть в Лигу А.

"Жребий – это всегда вызов, особенно когда речь идет о командах такого уровня, как сборная Бельгии. Мы хорошо знаем эту команду, ведь уже встречались с ней на Евро-2024, поэтому имеем представление о ее стиле игры и сильных сторонах.

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Безусловно, это будет непростое противостояние. В плей-офф Лиги наций за право выхода в дивизион А нет слабых соперников. И Сербия, и Бельгия, и Венгрия, и Шотландия – это команды элитной группы. Поэтому воспринимаем каждый матч с такими соперниками как возможность проверить себя и сделать шаг вперед", – цитирует Реброва пресс-служба УАФ.

Напомним, "сине-желтым" могли достаться такие команды: Венгрия, Шотландия и Сербия. Добавим, что сборная Украины по итогам прошлого розыгрыша Лиги наций заняла второе место в группе 1 дивизиона B.

Стыковые матчи между Лигами B/C и A/B, а также четвертьфиналы Лиги А пройдут 20 и 23 марта 2025 года.

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