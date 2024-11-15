Сергей Ребров прокомментировал слова экс-тренера сборной Йожефа Сабо, который спрогнозировал поражение Украины в матче против Грузии в Лиге наций.

Накануне экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказал свои ожидания относительно поединка 5-го тура Лиги наций между командами Грузии и Украины. “Думаю, что они проиграют”, – заявил специалист.

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Нынешний рулевой сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал эти слова во время предматчевой пресс-конференции: "Сказал и сказал. У каждого свое мнение, но я не считаю, что мы должны обращать внимание на слова одного человека. Мы готовимся очень серьезно к сверхважному матчу".

Напомним, что матч между сборными Грузии и Украины запланирован на 16 ноября в Батуми. Начало игры в 19:00 по киевскому времени.

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