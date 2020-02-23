Ребров отреагировал на разгромное поражение Ференцвароша в чемпионате Венгрии

Наставник Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал разгромное поражение своей команды от Мезекевешда (0:3) в 22 туре чемпионата Венгрии.

"Поздравляю Мезекевешд, они заслужили эту победу. Они очень сильно провели первый тайм и оказывали на нас очень большое давление на всех участках поля. Мы тоже имели свои шансы, но не воспользовались ими.

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Это поражение нужно принять, нам нужно играть лучше в будущем. Я считаю, что лучше один раз проиграть 0:3, чем трижды по 0:1. Сегодня наши игроки не принимали правильные решения, мы разберем это на тренировках", – цитирует Реброва официальный сайт Ференцвароша.

Напомним, после этого поражения Ференцварош продолжает лидировать в чемпионате Венгрии – команда Реброва опережает Фехервар на 3 очка и имеет две игры в запасе.

Ференцварош разгромно проиграл в чемпионате Венгрии – громкое фиаско команды Реброва