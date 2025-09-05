– У ассистента сборной U-21 Кирилла Мазура СБУ проводила обыски. Виктор Вацко утверждал, что в ряде нечистополых моментов фигурирует имя Вашего ассистента Глеба Платова. Можете объяснить, что происходит, обвиняется ли в чем-то Платов и есть ли у Вас к нему полное доверие, как вы говорили ранее? Влияет ли это сейчас на подготовку команды?

– Никак. Вообще никак это не касается подготовки команды. Сейчас мы собрались на игру, которая очень важна для нас и для U-21.

Сейчас о Глебе Платове хотя бы во Франции узнают. Это очень хорошо, – сказал Ребров на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, сборная Украины уже сегодня, 5 сентября, стартует в отборе на ЧМ-2026. Первым ее соперником будет Франция. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

