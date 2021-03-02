Чемпионат Венгрии, 24 тур

Ференцварош – Диошдьёр – 1:0

Гол: Боли, 77

В гости к подопечным Сергея Реброва приехал Диошдьёр, который находится на дне турнирной таблицы. Впрочем, именно эта команда нанесла Фради единственное поражение в текущем чемпионате.

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Игорь Харатин и Александр Зубков вышли в старте и провели на поле весь поединок. Вингер в прошлом туре оформил дубль, но на этот раз героем стал Франк Боли. На 77 минуте ивуариец с подачи Чивича пробил голкипера Диошдьёра, который отчаянно защищался весь матч. Этого гола хватило для победы и скромного реванша Ференцвароша.

Команда Реброва оторвалась от Академии Пушкаша уже на 15 очков – до завершения чемпионата Венгрии еще 9 туров.

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