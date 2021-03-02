Ребров отомстил худшей команде чемпионата Венгрии – Зубков и Харатин отыграли весь матч
Ференцварош сделал очередной шаг на пути к защите титула чемпиона Венгрии.
Чемпионат Венгрии, 24 тур
Ференцварош – Диошдьёр – 1:0
Гол: Боли, 77
В гости к подопечным Сергея Реброва приехал Диошдьёр, который находится на дне турнирной таблицы. Впрочем, именно эта команда нанесла Фради единственное поражение в текущем чемпионате.
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Игорь Харатин и Александр Зубков вышли в старте и провели на поле весь поединок. Вингер в прошлом туре оформил дубль, но на этот раз героем стал Франк Боли. На 77 минуте ивуариец с подачи Чивича пробил голкипера Диошдьёра, который отчаянно защищался весь матч. Этого гола хватило для победы и скромного реванша Ференцвароша.
Команда Реброва оторвалась от Академии Пушкаша уже на 15 очков – до завершения чемпионата Венгрии еще 9 туров.
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