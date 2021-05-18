Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров, скорее всего, продолжит работу с венгерским клубом и в следующем сезоне.

АЕК стремился пригласить Реброва на пост наставника, но получил отказ со стороны специалиста, сообщает Динамомания.

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Причиной стало требование нынешнего клуба Реброва, Ференцвароша, получить компенсацию за досрочное расторжение контракта – 1 млн евро.

Напомним, за АЕК выступает сразу трое украинцев – Дмитрий Чигринский, Евгений Шахов и Олег Данченко. По итогам сезона "желто-черные" заняли в турнирной таблице чемпионата Греции четвертую строчку. Ференцварош под руководством Реброва получил третье подряд чемпионство Венгрии.

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