"Возвращаемся к работе. Мы будем прилагать все усилия, чтобы 2023 год стал для нас успешным и привел к удачному завершению этого сезона", – написал Ребров на своей странице в социальной сети Instagram.

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Напомним, 48-летнего специалиста сватают в сборную Украины. Контракт Александра Петракова с "сине-желтыми" завершился 31 декабря 2022 года и о продолжении сотрудничества не сообщалось.

Соглашение Реброва с арабским клубом действует до 30 июня 2023 года. После 12-ти туров Аль-Айн занимает в турнирной таблице 7 строчку, набрав 19 очков.

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