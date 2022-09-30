Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров не планирует снова трудоустраиваться в столичном гранде. Об этом рассказал журналист Михаил Спиваковский.

Придется опровергать информацию моего коллеги Михаила Смолового о том, что Ребров договорился с Суркисами и летом возглавит Динамо.

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По моей информации, Ребров не намерен возвращаться в Динамо, к сотрудничеству с братьями Суркисами. Хотя я уверен, что разговоры и переговоры будут, но мой прогноз – договориться не удастся, как и в ситуации с продлением контракта Виктора Цыганкова", – резюмировал Спиваковский в эфире ТаТоТаке .

Напомним, контракт украинского специалиста с Аль-Айном рассчитан до лета. Недавно Ребров заявлял, что хотел бы вернуться на родину.

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