Ребров оказался в списке претендентов на тренерский мостик Тоттенхэма, – СМИ
Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров может сделать огромный шаг вперед.
Кандидатуру украинского специалиста предложили Тоттенхэму, сообщает Tuttomercatoweb.
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Главной целью "шпор" остается возвращение Почеттино, однако ПСЖ вряд ли отпустит аргентинца. Лондонскому клубу следует заранее подготовить альтернативные варианты, и Ребров – один из них. Украинец прекрасно знает Тоттенхэм, которому отдал три года карьеры игрока (2000-2003).
Напомним, контракт Реброва с Ференцварошем рассчитан до лета 2022-го. Ранее 47-летнего специалиста сватали в АЕК и Фенербахче, однако греческий клуб уже выбыл из борьбы.
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