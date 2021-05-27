Кандидатуру украинского специалиста предложили Тоттенхэму, сообщает Tuttomercatoweb.

Ребров конфликтует с членом руководства Ференцвароша и ведет переговоры со своим бывшим клубом, – Цыганык

Главной целью "шпор" остается возвращение Почеттино, однако ПСЖ вряд ли отпустит аргентинца. Лондонскому клубу следует заранее подготовить альтернативные варианты, и Ребров – один из них. Украинец прекрасно знает Тоттенхэм, которому отдал три года карьеры игрока (2000-2003).

Напомним, контракт Реброва с Ференцварошем рассчитан до лета 2022-го. Ранее 47-летнего специалиста сватали в АЕК и Фенербахче, однако греческий клуб уже выбыл из борьбы.

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