Аль-Айн в своем твиттере сообщил, что он активировал пункт о продлении с Сергеем Ребровым контракта еще на сезон.

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"Я очень рад продолжить работу в Аль-Айне, потому что я действительно нашел позитивную и стимулирующую атмосферу, чтобы поблагодарить профессионализм руководства и прекрасные возможности этого замечательного клуба и широкую базу болельщиков, которая поддерживает команду во всех сферах", – поделился Ребров в комментарии пресс-службе клуба.

Напомним, по итогам прошедшего сезона украинский специалист завоевал с Аль-Айном золотые медали чемпионата и Кубок ОАЭ. Его соглашение с клубом было подписано по схеме 1+1.

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