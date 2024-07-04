“Важно напомнить, что все наши сборные попали на Евро – речь о двух юношеских командах (U-17 и U-19) и национальной. Олимпийская сборная примет участие в мужском футбольном турнире летних Игр, а молодежная является лидером своей группы после шести туров отбора Евро-2025 (U-21).

Мы соберем информацию и после завершения такого насыщенного периода сделаем детальный анализ выступлений наших команд. Мы продолжаем комплексную работу по развитию сборных всех возрастных категорий, ведь именно это является нашей стратегической задачей.

Ребров подытожил выступления сборной Украины на Евро-2024: "Мы были способны на большее"

Что касается результатов национальной сборной на чемпионате Европы в Германии, то я считаю, что мы не показали там всего своего потенциала. Наша команда – одна из самых молодых на этом турнире, у нее есть большая перспектива. Понятно, все ожидали другого результата уже сейчас. И мы сами – тренеры, игроки – тоже расстроены.

Считаю, что после первого матча в группе мы сделали правильные выводы. Но мне все еще трудно объяснить, почему так произошло в игре с Румынией... Мы разобрали с игроками тот первый матч, и уже во втором, со Словакией, показали другую мотивацию. То же касается и поединка с Бельгией. Да, в тех матчах у нас тоже были определенные ошибки, но я считаю, что все же самое главное, что Украина представлена на всех финальных турнирах. Сейчас это очень важно, ведь у нас в стране идет война.

Сейчас нам нужно проанализировать все ошибки и начинать готовиться к осенним матчам в Лиге наций. Мы должны учесть опыт, который получили, и успешно начать первый для нашего тренерского штаба полноценный рабочий цикл во главе сборной", – цитирует Реброва официальный сайт УАФ.

Добавим, что сборная Украины U-19 лишь в июле начнет свое участие на Евро-2024. Стартовый матч против Северной Ирландии (15 июля, начало в 21:00), а дальше игра с Норвегией (18 июля, 17:30) и Италией (21 июля, 21:00).

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