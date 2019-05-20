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Ребров оценил свое будущее в Ференцвароше

20 мая 09:11 218 Читати українською
Ребров оценил свое будущее в Ференцвароше
Сергей Ребров / фото: ФК Ференцварош

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров не планирует в конце сезона искать новое место работы.

"Конец нашего сезона, я доволен исторической победой. Сегодня праздник, а остальное будет потом.

Ребров может возглавить Бешикташ

После этого мы должны начать подготовку к Лиге чемпионов, и мы сделаем все возможное, чтобы быть достаточно хорошими.

Я сказал ребятам в раздевалке, что они много работают каждый день, поэтому они заслужили титул чемпиона.

Ребров сыграл за сборную ветеранов Венгрии в товарищеском матче

У меня есть контракт здесь, мне нравится работать здесь, я счастлив быть частью Ференцвароша, я буду бороться за дальнейший успех", – цитирует Реброва пресс-служба венгерского клуба.

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Теги
Мир Украинцы за рубежом Ференцварош Ференцварош Сергей Ребров Сергей Ребров
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