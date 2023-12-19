Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров считает, что слишком рано говорить о чемпионстве Арсенала.

"В АПЛ очень важен этот период зимой. Очень большая нагрузка на игроков: Лига чемпионов, один или два Кубка.

Ребров дал совет Цыганкову и Довбику – тренер сборной Украины оценил сенсационный сезон.

Сейчас очень много матчей и важно, как команда пройдет этот период. А потом можно говорить, претендует ли Арсенал на победу в чемпионате. Я считаю, что об этом говорить очень рано.

Тоттенхэм показывает очень хорошую игру. Тот же Манчестер Сити. Думаю, что между этими тремя клубами будет реальная борьба за чемпионство", – цитирует Реброва VBET Украина.

Напомним, сейчас Арсенал возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Команда Александра Зинченко имеет в своем активе 39 турнирных пунктов после 17 сыгранных матчей.