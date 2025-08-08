"Я рад, что Забарный переходит в ПСЖ. Это большое событие для Украины и для сборной. Украинец окажется в команде, которая в этом году выигрывала Лигу чемпионов. И это большая команда.

ПСЖ завершил переход Забарного – Романо раскрыл окончательную сумму трансфера

В Борнмуте он играл в ситуации, что его команда никогда не была фаворитом в матчах АПЛ. И Илья был важным игроком той команды, но ПСЖ играет иначе. Посмотрим, но для Ильи это большой шаг вперед в команду, где он может конкурировать за победу в Лиге чемпионов", – цитирует Реброва УПЛ ТБ.

Напомним, что в ближайшее время должен состояться долгожданный трансфер Ильи Забарного в ПСЖ. Французский клуб должен заплатить Борнмуту 67 миллионов евро за защитника сборной Украины. Илья Забарный подпишет контракт с ПСЖ до 2030 года.

