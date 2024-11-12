"Мне очень нравится его отношение к футболу. Он действительно профессионал, понимает, как готовиться к играм, сконцентрирован в каждой игре. Понимает, что то, куда он сейчас попал, в Борнмут – это не конечная остановка.

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Илья прогрессирует, хочет прогрессировать и дальше, попасть в более крупный клуб, и для этого, что очень важно, нужно работать. Он это делает в национальной сборной и в клубе сейчас. Я слышал о Ливерпуле, много слухов, но сейчас он игрок Борнмута.

Считаю, что это решающий для него сезон. У Забарного очень стабильный психологический состав. Он сконцентрирован на каждой игре, он не проваливается. Не бывает такого, что он раз ошибся и все... Для центрального защитника это очень важно", – сказал Ребров в эфире ПрямаЧервона.

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