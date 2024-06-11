Главный тренер сборной Украины определился со списком игроков для товарищеского матча против Молдовы.

Сергей Ребров решил ничего не выдумывать и просто включил всех 26 футболистов, которые должны ехать на Евро-2024, информирует пресс-служба УАФ.

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Матч Молдова – Украина в Кишиневе начнется в 19:00 по киевскому времени. Это третий и финальный спарринг "сине-желтых" в рамках подготовки к Евро-2024. Ранее подопечные Реброва успели расписать нулевую ничью с Германией и уступить Польше (1:3).

Напомним, наша сборная начнет путь на Евро-2024 игрой против Румынии 17 июня. Еще два соперника в группе Е – Словакия (21 июня) и Бельгия (26-го).

Заявка сборной Украины на матч против Молдовы:

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Александр Сваток, 4. Максим Таловеров, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Георгий Судаков, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Владимир Бражко, 19. Николай Шапаренко, 20. Александр Зубков, 21. Валерий Бондарь, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин, 24. 24. Александр Тымчик, 25. Владислав Ванат, 26. Богдан Михайличенко.

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