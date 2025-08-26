Тренерский штаб сборной Украины определил список игроков, которые получат шанс сыграть в квалификационных матчах к чемпионату мира-2027.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил список игроков, которых он вызвал для подготовки к сентябрьским матчам "сине-желтых".

Свой дебютный вызов в состав национальной сборной Украины получили защитник киевского Динамо Тарас Михавко и хавбек донецкого Шахтера Олег Очеретько. Стоит отметить, что в основном списке игроков находятся всего четверо игроков киевского Динамо.

Состав сборной Украины:

Вратари: Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания), Анатолий Трубин (Бенфика Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык (Шахтер Донецк).

Защитники: Илья Забарный (Пари Сен-Жермен, Франция), Александр Сваток (Остин, США), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – Шахтер Донецк), Тарас Михавко, Александр Тымчик (оба – Динамо), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия).

Полузащитники: Александр Зинченко (Арсенал Лондон, Англия), Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Иван Калюжный (Металлист 1925 Харьков), Николай Шапаренко (Динамо Киев), Олег Очеретько, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все Шахтер Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – Полесье Житомир), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Александр Зубков (Трабзонспор, Турция).

Нападающие: Роман Яремчук (Олимпиакос, Греция), Артем Довбик (Рома, Италия), Владислав Ванат (Динамо Киев).

Резерв: Георгий Бущан (Аль-Шабаб, Саудовская Аравия), Богдан Михайличенко (Полесье Житомир), Евгений Чеберко (Коламбус Крю, США), Александр Пихаленок, Владимир Бражко, Назар Волошин (все Динамо Киев).

В основной список вошли 25 исполнителей, еще шесть игроков попали в резервный. 5 сентября июня подопечные Сергея Реброва сыграют с Францией, а 9-го числа – с Азербайджаном.

