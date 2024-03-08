"Что надо Ванату, чтобы выйти на мой уровень? У него свой уровень, считаю достаточно высокий, чтобы играть за сборную Украины. Другие игроки – я доволен, что Яремчук сейчас имеет игровую практику. Он очень много работает, рад за него, что он забил, играет в основном составе Валенсии.

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Довбик, к сожалению, не забивает сейчас, но вижу, как он работает на команду, и она ему доверяет. С форвардами важно, чтобы они имели практику. Посмотрим в тренировочном процессе, учитывая соперника, кто будет играть. Сикан? Я доволен, что он играет на своей позиции. Раньше он выходил вингером, но это не его позиция. Мне очень нравится желание этого парня играть за Шахтер и сборную Украины. Надеемся, что он с удовольствием приедет", – поделился Ребров на пресс-конференции.

Напомним, в полуфинале плей-офф квалификации Украина сыграет со сборной Боснии и Герцеговины, матч состоится 21 марта. Путевку на Евро-2024 разыграет победитель этой пары в финале против Израиля или Исландии. Что касается Ваната, то нападающий Динамо пока возглавляет бомбардирскую гонку в УПЛ с 9 голами.

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