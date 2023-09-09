Наставник сборной Украины Сергей Ребров рассказал о решении не выпустить Николая Матвиенко на второй тайм поединка против Англии.

"Как оценю действия игроков атаки, в частности Мудрика и Яремчука? Я не разделяю игроков. Сегодня не было лучших футболистов – вся команда работала на оборону. Как я уже сказал, план был другим, мы пытались атаковать, но Англия нас заставила обороняться. Сегодня была такая игра, следующая будет другой.

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Замена Матвиенко в перерыве? К сожалению, у него повреждение, но оно не новое. Я могу только поблагодарить его за то, что вышел на поле и помог команде.

Жара? Да, было очень жарко. Но если сравнивать с прошлыми играми, например, с Мальтой, – тогда было намного жарче. Играть через два дня против таких крепких соперников чрезвычайно тяжело. Поэтому очень важным является восстановление, игрокам это надо понимать", – цитирует Реброва официальный сайт УАФ.

Напомним, что Матвиенко сыграл лишь тайм – после перерыва вместо Николая на поле появился Сергей Кривцов.

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