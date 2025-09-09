"Почему не удалось вырвать победу? Во-первых, поле было очень тяжелое для того, чтобы создавать моменты. Соперник совсем по-другому играл, чем против Исландии – там они давали больше свободных зон. Но это не оправдание: мы должны были больше нагружать штрафную, создавать больше моментов, но, к сожалению, не получилось.

Испортило ли игру пенальти? Да, оно повлияло на игру, но когда ставят пенальти в наши ворота на третьей минуте, я не думаю, что это что-то изменило бы в игре. Это решение арбитров, они проверяли его, поэтому я не могу это комментировать.

Рассматривали ли игру двух форвардов? Ну, Исландия тоже обыграла Азербайджан 5:0 с одним форвардом. Вчера Испания победила Турцию 6:0 тоже с одним. Я считаю, что неважно, сколько форвардов и какие их функции. У нас сегодня пытались играть с тремя игроками атаки, но возможно они не оказывались на своем месте. Поэтому я не считаю, что мы играли с одним форвардом.

Относительно Ярмоленко? На его позиции два игрока получили травмы. Если бы я знал, что будет такая ситуация, я вызвал бы Андрея Ярмоленко.

Калюжный в старте? Если мы играем первым номером, это не значит, что нам не надо обороняться. Сегодня Иван создавал баланс, потому что те игроки, которые вышли, были настроены на атаку, а Калюжный помогал в обороне. Также очень много в первом тайме было длинных передач.

Насчет Ваната? У него было повреждение. Врач сказал, что он чувствует дискомфорт, но берется за игру. Мы не рисковали, но нужна была интенсивность – если он что-то чувствует, он не будет играть на сто процентов.

Следующие игры? Я понимаю, что не имею права на ошибку. Я осознавал это еще перед этой игрой. Футбол – такая игра, что тяжело взломать такую оборону и на таком поле. Я уже сказал ребятам, что надо думать о следующей игре и мы не имеем права терять очки.

Как я себя чувствую? Я очень расстроен, что мы не выиграли и не создали достаточно моментов, чтобы победить в поединке.

Болельщикам? Терпения. Я уверен, что мы будем делать все для побед", – сказал Ребров в эфире Megogo.

