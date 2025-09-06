“Тяжелая игра. Мы понимали, что играли против одной из футбольных топ-стран, игроки очень высокого уровня. Но все старались, были моменты – к сожалению, не так много, но с таким соперником даже двух-трех моментов достаточно.

Надо реализовывать свои шансы. Сейчас очень важна следующая игра. Пытались сделать результат, потеряли очки, и надо уже сегодня готовиться к следующей встрече против Азербайджана.

Чем удивил соперник? Сборная Франции – это сборная Франции. Они контролируют мяч, быстро меняют темп и ритм игры. Там игроки все очень высокого уровня, с очень высокой скоростью. Поэтому было нашим защитникам очень тяжело играть.

Благодаря чему прибавили во втором тайме? В первом тайме, к сожалению, мы ничего не создавали, не заканчивали атаки. Это была большая проблема. Во втором мы начали создавать, могли забить, но в игре с такими командами надо завершать атаки.

Настроение на игру? Мы начинаем играть более уверенно лишь после пропущенных голов. После этого мы стали контролировать мяч, но не завершали атаку", – заявил Сергей Ребров во флешкоментаре для MEGOGO.

