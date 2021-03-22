Наставник Ференцвароша Сергей Ребров признался, что в период его работы в Динамо не всем украинским тренерам нравилось работать с испанскими коллегами.

"Украинские тренеры Динамо не хотели работать с испанцами, потому что те заставляли их выкладываться. А кто же хочет работать? Я их не просто так брал сюда. Рауль, Висенте – они жили 24 часа на базе и работали рядом со мной.

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Я видел, как трудились Альберто Босх, Унаи Мельгоса, которые до сих пор продолжают работать со мной. Они заставляют людей выкладываться. Поэтому некоторые тренеры в академии были недовольны тем, что работали слишком много. Раньше у них как было: приходил на тренировку, в машине надевал бутсы, вышел, потренировал детей, свисточек, снял бутсы, в машину сел и поехал. Вот это очень комфортные тренировки. Это все знают. Все думают, что если футболист имел суперпрошлое как игрок, то он будет 100% хорошим тренером, особенно детским. Детский тренер – это педагог, там нужны больше задатки педагога, а не футболиста.

Ставить тренеров – это прерогатива руководителей. Когда я был руководителем Динамо как тренер – имел поддержку президента (Игоря Суркиса, – прим.). Мы попытались реализовать эту модель игры и управления в клубе. Кто бы что ни говорил, но мы выигрывали всё в Украине, играли успешно в Европе, имею в виду молодежные команды", – сказал Ребров в интервью Youtube-каналу "Бомбардир".

Напомним, Ребров возглавлял Динамо с 2014 по 2017 годы и дважды завоевывал с киевлянами золото УПЛ, выиграл два Кубка Украины и Суперкубок страны.

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