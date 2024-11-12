– Возможно ли когда-то в перспективе, когда будет больше времени, какие-то тренировочные сборы провести в Украине?

– Так это же нельзя. Я бы с удовольствием, я хочу, но иностранные игроки не могут. Их клубы не отпускают.

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– Наших?

– Наших (игроков) иностранные (клубы) нет. Сейчас это невозможно. К сожалению. Я уверен, что все игроки желают играть в Украине для своих болельщиков. Я не могу говорить, что если мы играем в Польше или Чехии, то... Там все болельщики – наши. Но когда ты играешь в Украине, это совсем другое дело, совсем другие эмоции. Мы все желаем и надеемся, что как можно скорее вернемся.

– Давайте все же понимать, что у каждого из игроков, которые играют в иностранных клубах, своя история выезда. Кто как выезжал.

– Поэтому клубы и не позволяют игрокам выезжать в Украину.

– Я думаю, это было бы прекрасно...

– Я думаю, что это было не только прекрасно, но и важно для наших людей.

– В Чехии каждый 20-й человек на улице – украинец.

– Но это украинцы, которые уехали. Важно для поддержки наших людей, которые находятся здесь, чтобы сборная была здесь. Мы все это понимаем, даже пытаемся что-то сделать, но, к сожалению, – сказал Ребров в эфире ПрямаЧервона.

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