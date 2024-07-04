"Меня пригласили в Офис президента Украины, когда там был премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Я со своей стороны должен был помочь в налаживании отношений между Украиной и Венгрией. Согласитесь, это для нас очень важно. Наверняка, все знают, что Виктор Орбан – большой поклонник футбола.

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По его инициативе в стране открылось немало футбольных школ, он является страстным болельщиком сборной Венгрии и Ференцвароша. Когда я работал в Венгрии, мы с ним познакомились. И сегодня я стараюсь делать все от меня зависящее, чтобы помочь своей стране", – поделился Ребров в комментарии официальному сайту УАФ.

Напомним, Сергей Станиславович возглавлял Ференцварош с 2018 по 2021 годы, трижды подряд став чемпионом Венгрии. Под руководством Реброва венгерский клуб впервые за 25 лет вышел в групповой этап Лиги чемпионов – до сезона 2020/21 это случалось только в кампании 1995/96.

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