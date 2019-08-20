"Не думаю, что это было неправильным решением", – Ребров объяснил, почему покинул Динамо в 2017 году

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров рассказал о своем решении покинуть Динамо после завершения контракта.

"Не думаю, что это было неправильным решением. Я и раньше многократно говорил: очень люблю киевское Динамо, отдал этой команде много лет своей жизни, она у меня в сердце. И, конечно, знаю как требования динамовских болельщиков, так и требования, предъявляемые к результатам команды.

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А на тот момент я не видел, что с имеющимся подбором игроков можно удовлетворить эти требования, что мы готовы бороться за чемпионство, что мы готовы бороться за выход в групповой этап Лиги чемпионов. И с того времени это мнение я не изменил", – цитирует Реброва dynamo.kiev.ua.

Ребров возглавлял Динамо с 2014 по 2017 года, и за это время дважды выиграл чемпионат и Кубок Украины, а также вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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