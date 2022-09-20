"Россияне боятся говорить, что у них российский паспорт? Я тоже не появляюсь в публичных местах. Самому не очень приятно и не хочется встреч с россиянами. Здесь я провожу время дома, с семьей. На выходных я могу куда-нибудь уехать с детьми, но в ресторан мы вообще не выходим. Самому не хочется этих встреч, не хочется общаться и видеть каких-нибудь россиян.

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Я сейчас вообще непубличный. Практически все время провожу дома или на тренировке в Аль-Айне. Сейчас никто не афиширует, не кричит, что он россиянин. Нет российской символики. Возможно, сначала это было. Сейчас этого уже нет. От этого не становится легче. Если ты где-то слышишь русский язык, то ты скорее уходишь оттуда", – поделился Ребров в интервью "Футбол 24 / 24 канал".

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