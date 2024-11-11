Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, почему вингер Динамо Андрей Ярмоленко уже второй раз не попадает в состав национальной команды.

"История с Ярмоленко показывает, что на его позиции есть достаточно игроков, которые демонстрировали и демонстрируют высокий уровень. Мне было интересно посмотреть на того же Гуцуляка, хотя мы уже раньше его вызывали, но он получил практику только в матче с Боснией.

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То же касается Назаренко, который на тот момент забил достаточно мячей и показывал очень зрелую игру в национальном первенстве, поэтому мне было очень интересно пригласить этих игроков, но пригласить не как четвертого игрока на позицию, а предоставить им шанс", – сказал Ребров в интервью Прямая красная.

Напомним, в ноябре сборная Украины проведет последние два матча в группе В1 Лиги наций. 16 ноября "сине-желтые" сыграют в Батуми против Грузии в рамках 5-го тура, а 19 ноября в 6-м туре встретятся с Албанией в Тиране. Сейчас команда Реброва занимает последнее место в группе с 4 очками.

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