Ребров объяснил, чего не хватало Сабо, чтобы стать вторым Лобановским

Бывший форвард Динамо и сборной Украины Сергей Ребров рассказал о разнице между Йожефом Сабо и Валерием Лобановским.

"Мы играли в два нападающих, и эта тактика хорошо подходила для наших быстрых контратак. Но нужно было много работать на оборону – всей команде. Я и Андрей Шевченко не были исключением.

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Думаю, у нас это было заложено с детства – играть на коллектив. Вот, есть нападающие, которые любят только забивать. И все. Я тоже любил – не спорю. Но мне доставляло огромное удовольствие и то, как я отбирал мяч, отдавал результативную передачу. У нас были такие требования, и тот, кто их выполнял, просто садился на скамейку. Я своим футболистам сейчас говорю то же самое.

Считаю, что сборной Украины тогда много дало возвращение в Динамо Валерия Лобановского. Не могу сказать, что у Йожефа Сабо были какие-то другие требования – мне всегда нравилось работать под его руководством, даже когда не играл. Возможно, ему порой не хватало того авторитета, который был у Лобановского, но наш футбол в сборной был во многом похож", – рассказал Ребров в интервью Команда№1.

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