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Ребров: О встрече Украины и России на Евро-2020 я не думал

19:47 80 Читати українською
Ребров: О встрече Украины и России на Евро-2020 я не думал
Сергей Ребров / Getty images

Бывший нападающий киевского Динамо Сергей Ребров прокомментировал выход на чемпионат Европы-2020 сборных России и Украины.

"Предполагаемая встреча России и Украины на Евро-2020? Я также, как и вы, хочу поздравить сборную Украины. Мы имеем хороших футболистов. Шевченко нашел правильную модель игры команды. Те футболисты, которые сейчас выступают в середине поля, не играли бы при другом наставнике.

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Выход на Евро – большой толчок для нашего футбола. А о встрече России и Украины я не думал. Могу сказать, что обе команды заслужили выход своей игрой", – цитирует Реброва Sport24.

Напомним, Ребров, который сейчас возглавляет венгерский Ференцварош, завтра, 24 октября, встретится с московским ЦСКА в рамках группового этапа Лиги Европы.

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Россия Россия Украина Украина Сборная Украины Сергей Ребров Сергей Ребров Евро-2020
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