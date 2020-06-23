Ребров не смог удержать впечатляющую беспроигрышную серию Ференцвароша и подарил Фехервару Петряка "победу престижа"

Предпоследний тур чемпионата Венгрии отметился битвой двух лидеров турнирной таблицы – Ференцвароша и Фехервара.

Чемпионат Венгрии, 32 тур

Фехервар – Ференцварош – 1:0

Гол: Юхас, 45 (пен.)

Гости уже оформили защиту чемпонського титула, поэтому подходили к матчу несколько расслабленными. Ференцварош обходился без помощи обоих своих украинцев (Харатин отбывал дисквалификацию, Зубков просидел игру в запасе), зато Петряк в который раз вышел в основе.

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Лучший настрой Фехервара сказался. Хозяева атаковали гораздо больше и острее, а соперник за весь матч нанес лишь один удар в створ ворот. Открыть счет удалось перед самым перерывом. Защитник "Фради" сыграл рукой в ​​собственной штрафной площадке, а ветеран Роланд Юхас четко реализовал пенальти. К слову, мегаопытный защитник объявил, что этот сезон станет последним в его карьере.

Команда Реброва несколько выровняла игру во второй половине, но ответить своим голом так и не смогла. Таким образом завершилась 11-матчевая беспроигрышная серия Ференцвароша в чемпионате, а Фехервар добыл своеобразную "победу престижа" – Петряк и компания гарантировали себе второе место чемпионата Венгрии.

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