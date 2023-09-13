"Рано проводить анализ, но мы его обязательно проведём. Итальянцы не удивили, они старались играть очень интенсивно с первой минуты. Быстрый мяч им сильно помог. Да, они создавали моменты, но я благодарен ребятам за то, что они вернулись к игре. Мы забили мяч, имели несколько моментов во втором тайме, чтобы сравнять счет. Хочу поблагодарить ребят еще раз, очень трудно играть через два дня после матча с Англией. Италия играла очень интенсивно, мы порой не успевали за этим ритмом.

Италия – Украина – 2:1 – видео голов и обзор матча

Шансы есть, даже когда их нет. Мы попали в очень сложную группу. Эти две игры с Англией и Италией были ключевыми. Если смотреть на турнирное положение, то у нас есть шансы. На следующие две игры мы будем готовиться очень серьезно. Я уверен, что у нас есть шансы.

Чего не хватило сборной Украины, чтобы изменить ход этого поединка? Не хватило одного гола. Очень сложно играть через два дня. Мы старались больше прессинговать соперника, но я видел по ребятам, что им очень тяжело – много сил они отдали в игре с Англией. Хочу еще раз напомнить, против кого мы играли. Не понимаю, почему все говорят, что сейчас у сборной Италии кризис", – отметил Ребров.

Украина проиграла Италии в матче отбора Евро-2024, потеряв вторую позицию в группе С