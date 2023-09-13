Ребров: Не понимаю, почему все говорят, что сейчас у сборной Италии кризис
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал поражение своей команды в матче с Италией (1:2) в отборе к Евро-2024.
"Рано проводить анализ, но мы его обязательно проведём. Итальянцы не удивили, они старались играть очень интенсивно с первой минуты. Быстрый мяч им сильно помог. Да, они создавали моменты, но я благодарен ребятам за то, что они вернулись к игре. Мы забили мяч, имели несколько моментов во втором тайме, чтобы сравнять счет. Хочу поблагодарить ребят еще раз, очень трудно играть через два дня после матча с Англией. Италия играла очень интенсивно, мы порой не успевали за этим ритмом.
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Шансы есть, даже когда их нет. Мы попали в очень сложную группу. Эти две игры с Англией и Италией были ключевыми. Если смотреть на турнирное положение, то у нас есть шансы. На следующие две игры мы будем готовиться очень серьезно. Я уверен, что у нас есть шансы.
Чего не хватило сборной Украины, чтобы изменить ход этого поединка? Не хватило одного гола. Очень сложно играть через два дня. Мы старались больше прессинговать соперника, но я видел по ребятам, что им очень тяжело – много сил они отдали в игре с Англией. Хочу еще раз напомнить, против кого мы играли. Не понимаю, почему все говорят, что сейчас у сборной Италии кризис", – отметил Ребров.
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